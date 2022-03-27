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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер Scathe — духовного наследника Painkiller и Serious Sam
Здесь можно красиво стрелять.
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Разработчики из студии Damage State представили трейлер Scathe — забойного шутера, берущего всё самое лучшее от Serious Sam, Will Rock и Painkiller. В самом ролике речь идёт о поджанре bullet hell, в принадлежности к которому можно объявить Cup Head и Vampire Survivors.

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Суть геймплея Scathe максимально простая — стрельба по движущимся мишеням под славную музыку с попутным поиском ключей от разных уровней. Как полагается для проектов такого жанра, у шутера от Damage State будут боссы, возможность сыграть во всё это с друзьями.

«Вы — Погибель, надсмотрщик легионов ада, выкованный из земли самим Творцом. И вам, как и падшим сородичам ранее, придется доказать свою ценность, путешествуя по коварному лабиринту, где за каждым поворотом скрываются демоны. Хватайте свой адский молот и готовьтесь выплеснуть гнев!

Используйте грубую силу и невероятную скорость героя, чтобы пробиться сквозь отвратительные мерзости ада, найти адские камни и победить всемогущих стражей, которые их защищают.

Ваша задача проста: собрать адские камни и выйти из лабиринта. Найдите дорогу, пробираясь по искусно созданным вручную зонам, полным опасностей. Собирайте руны, раскрывайте тайны и крушите все на своем пути.»

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Scathe должен поступить в продажу в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

#scathe #damaga state
1
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denius4
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Тот баран в ролике от твоего высера не поумнеет. У него все ролики,абсолютно все дешевая показуха.
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ахахах
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а гиперзвук вообще хер перехватишь(даже на радаре неувидит их враг из-за огромной скорости) и из под воды их тоже могут пускать нещитая остальных стихий
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17:16
Ваши комменты это калька укро-оверов,та же клоака,увы
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17:13
Такое себе,когда сравнивают с Сэмом в голове рисуются обширные зеленые поля и толпы врагов. А тут как обычно загоняют в какие то неоновые пещеры,скорее идейный наследник killing floor,doom...
Геймплейный трейлер Scathe — духовного наследника Painkiller и Serious Sam
Kasyan
17:13
Никогда не понимал его популярность! Какая то секта свидетелей счастья. Это не технический канал типа: АСЦ, Ноутбукер, PC Expert, Vik-On, HamRadioTag и юмористическим назвать его язык не повернется, с...
Популярный блогер сломал во время ремонта материнскую плату – история ПК за 400 000 р продолжается
wwr222
17:09
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Ecowar
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Скоро наши создадут маркетскреп,где вы можете приобрести проверенные программы,после письменного заявления через мфц)))
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