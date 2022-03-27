Здесь можно красиво стрелять.

Разработчики из студии Damage State представили трейлер Scathe — забойного шутера, берущего всё самое лучшее от Serious Sam, Will Rock и Painkiller. В самом ролике речь идёт о поджанре bullet hell, в принадлежности к которому можно объявить Cup Head и Vampire Survivors.

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Суть геймплея Scathe максимально простая — стрельба по движущимся мишеням под славную музыку с попутным поиском ключей от разных уровней. Как полагается для проектов такого жанра, у шутера от Damage State будут боссы, возможность сыграть во всё это с друзьями.

«Вы — Погибель, надсмотрщик легионов ада, выкованный из земли самим Творцом. И вам, как и падшим сородичам ранее, придется доказать свою ценность, путешествуя по коварному лабиринту, где за каждым поворотом скрываются демоны. Хватайте свой адский молот и готовьтесь выплеснуть гнев!

Используйте грубую силу и невероятную скорость героя, чтобы пробиться сквозь отвратительные мерзости ада, найти адские камни и победить всемогущих стражей, которые их защищают.

Ваша задача проста: собрать адские камни и выйти из лабиринта. Найдите дорогу, пробираясь по искусно созданным вручную зонам, полным опасностей. Собирайте руны, раскрывайте тайны и крушите все на своем пути.»

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Scathe должен поступить в продажу в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.