Сервис якобы заработает уже в апреле.

Чем чаще в Сети всплывают слухи о том, что Sony вот-вот представит свой подписочный сервис, призванный стать конкурентом для Xbox Game Pass, тем больше веры в то, что всё это не случайность. Так, сегодня на просторах Reddit появилась фотография, представляющая собой якобы экран с промо-материалом для сервиса PlayStation Plus Neo — того самого подписочного проекта.

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Итак, согласно утечке, в PlayStation Plus Neo будут доступны четыре «драгоценно-металлических» уровня подписки: от бронзового до платинового. Стоит отметить, что в отличие от Xbox Game Pass, ценники в аналоге от Sony уже отнюдь не символические. Что, впрочем, ожидаемо.

бронза — доступ к онлайн-мультиплееру и бесплатным демоверсиям игр. За $9,99 за три месяца;

серебро — весь контент бронзовой подписки плюс ещё возможность стриминга игр. За $29,99 за три месяца;

золото — весь контент серебряной подписки плюс ежемесячные бесплатные игры и скидки в магазине PS Store. За $39,99 за три месяца;

платина — весь контент золотой подписки плюс эксклюзивные предложения в PS Store и доступ к стримингу избранных игр для трёх поколений консолей PlayStation. За $59,99 за три месяца.

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Согласно утечке, доступ к подписке откроется уже седьмого апреля. Хотя выглядит утечка правдоподобно, и ей предшествовала череда других утечек, но всё же на данный момент рекомендуем относиться к ней с должным уровнем скептицизма.