По словам специализированного ресурса Phoronix, активность AMD по найму разработчиков для среды Linux в последние годы красноречиво свидетельствует об успехе процессоров EPYC в серверном сегменте. Например, среди действующих вакансий можно найти позицию специалиста по внедрению поддержки интерфейса CXL, который до недавних пор усиленно продвигала преимущественно компания Intel.
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Не забывает AMD и о нуждах клиентского сегмента – в базе данных вакансий на сайте компании имеются позиции, подразумевающие отладку программного кода для потребительских систем в среде Linux – как настольных, так и мобильных. Без поддержки данной платформы экспансия процессоров AMD вряд ли могла бы считаться полномасштабной.