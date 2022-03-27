Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
AMD активно нанимает специалистов по Linux
Включая разработчиков для внедрения поддержки интерфейса CXL.
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
RTX 3050 MSI подешевела на треть
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

По словам специализированного ресурса Phoronix, активность AMD по найму разработчиков для среды Linux в последние годы красноречиво свидетельствует об успехе процессоров EPYC в серверном сегменте. Например, среди действующих вакансий можно найти позицию специалиста по внедрению поддержки интерфейса CXL, который до недавних пор усиленно продвигала преимущественно компания Intel.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
-160 000р на RTX 3080 ASUS
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Не забывает AMD и о нуждах клиентского сегмента – в базе данных вакансий на сайте компании имеются позиции, подразумевающие отладку программного кода для потребительских систем в среде Linux – как настольных, так и мобильных. Без поддержки данной платформы экспансия процессоров AMD вряд ли могла бы считаться полномасштабной.

#amd #epyc #linux
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD расскажет о следующих поколениях продуктов 9 июня
Акции AMD, Intel и NVIDIA выросли в цене
Обновлённая GPU-Z обеспечивает поддержку GeForce RTX 3090 Ti и Radeon RX 6950 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 10
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
18
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
5
Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
8
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

Толик Смирнов
07:59
600ватт это не температура, а тепло выделяемое чипом. То ест нужно всего то СО которое будет рассчитано на отвод такого кол-ва тепла.
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
Ел Гречко
07:54
нет, не будет. Будет идти полноценный газ. Тут ведь такое дело... даже если условные китайцы согласятся купить этот газ, продать его не удастся: труба идёт в Европу, а другой трубы с тех месторождений...
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
Kasyan
07:54
Я правильно тебя понял, эти врут? https://ru.investing.com/currencies/usd-rub
Российские смартфоны BQ переводят на Harmony OS
Vendium
07:53
А для чего развивать сферу майнинга? Какую пользу миру несут бесполезные расчеты крипты самой себя?
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Елисей Карачев
07:53
600w, что может отводить такую температуру?
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
Шамиль Джанболатов
07:52
На каком основании? Иран уже 40 под санкциями, курс доллара там фанатически высокий. Какой вы хитрый однако - хотите и рыбку съесть, и на х... не сесть, на месте Запада я бы не снимал санкции никогда ...
AMD расскажет о следующих поколениях продуктов 9 июня
Ел Гречко
07:51
т.е. кого-то в интернете писькой обозвали, в этом смысл войны? Ну ок, спасибо за пояснения.
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
Vendium
07:48
Это путь в никуда. Только технология блокчейна может представлять интерес, а майнинг это зло. Я за то чтобы расчет имел смысл. То есть например ведется научное исследование (ну к примеру формула лекар...
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Кирилл Судаков
07:37
Будем брать где СССР под санкциями брал.Без Макдональдс он остался.Ой не могу))))
Российский ноутбук на Байкал М и Линукс представлен в Омске - ожидаемая цена 100-200 тысяч рублей
Alex23
07:36
Ну единственное 100% применение RT карт без сомнений как по мне это DLSS, халявное сглаживание с бустом фпс, потому что лучи одновременно портят картинку и улучшают. Вот брусчатка без лучей лучше выг...
Недорогие игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce GTX 1660S скинула половину стоимости
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем