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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Следующий фестиваль демоверсий игр в Steam пройдёт в середине июня
Если это кому-то интересно. Что маловероятно.
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Мероприятие Steam Next Fest («Играм быть»), позволяющее всем желающим за время своего проведения опробовать демоверсии сотен находящихся в разработке игр (подавляющее большинство — второсортное инди, но всё же), обрело достаточно высокую популярность. Настолько высокую, к слову, что Valve решила сделать данное событие постоянным: сегодня стало известно, что следующий фестиваль пройдёт в середине июня: с 13 по 20 число, если быть точными.

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Какие конкретно игры будут участвовать в фестивале, не сообщается, однако заявлено, что их будет несколько сотен. Скорее всего, те же самые, что уже участвовали в предыдущих аналогичных фестивалях.

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Напомним, что Steam Next Fest появился во времена пандемии как способ заменить «физические» выставки с предоставляемым на них доступом к ранним альфа-версиям ожидаемых проектов. Сейчас про пандемию все магическим образом забыли, но мероприятие в Steam всё же решили провести.

#steam #valve
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