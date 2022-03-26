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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Dying Light 2 появится функция фоторежима
Разработчики считают, что в их игре есть, что «пофоткать».
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Хотя Techland считает себя прогрессивной студией, но одного важного для многих элемента в её современнейшем зомби-боевике Dying Light 2 представлено не было. Речь идёт о фоторежиме, благодаря которому геймеры могут фиксировать красивые игровые виды, не нарушая пейзаж интерфейсом и прочими «помехами». Что ж, разработчики данный просчёт осознали и уже готовят соответствующее обновление, о чём в недавнем интервью с игровыми журналистами сообщил ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Тимон Смектала.

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Вместе с тем господин Смектала поведал о том, что ждёт игроков в первом дополнении к игре. Согласно официальной информации, действие аддона будет разворачиваться параллельно основным событиям Dying Light 2. Вряд ли это означает серьёзную сюжетную добавку, но сам факт того, что пострелизный контент уже маячит на горизонте, не может не радовать.

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Отметим, что Techland пообещала поддерживать Dying Light 2 новым контентом на протяжении как минимум пяти лет. В эту поддержку входит выпуск сюжетных дополнений, проведение внутриигровых событий, выпуск мелких DLC с новым оружием и экипировкой, и так далее. Чтобы примерно понять, как поляки будут поддерживать игру, можно взглянуть на историю первой Dying Light: скорее всего, аналогичным образом дело будет обстоять и с сиквелом.

#techland #dying light 2
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