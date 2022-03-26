Поняли, что май — слишком оптимистичный срок. Ну, хотя бы не за день до релиза, как это бывает у многих.

Вышедший в своё время выживач The Forest про пассажиров разбившегося в глухом лесу самолёта, получил весьма высокие оценки и широкое признание общественности. В таких случаях судьба у проекта только одна — развитие и, если повезёт, выпуск полноценного продолжения.

реклама

Так и случилось: в 2019 году было анонсировано продолжение под названием Sons of the Forest, и с течением времени нам объявили о том, что его релиз состоится 20 мая 2022 года. К сожалению, по традиции современного игропрома, уложиться в заданный срок разработчики из Endnight Games не смогли: несколько часов назад они сообщили, что релиз новинки задержится на несколько месяцев — до октября текущего года.

анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Важно отметить, что всегда лучше подождать чуть дольше, чем испытать одно большое разочарование. Ребята из CD Projekt RED, выпустившие в декабре 2020 года в свет откровенно неготовую к релизу Cyberpunk 2077, при желании всегда этот тезис подтвердят. Так что ждём и надеемся на то, что дополнительное время будет разработчиками потрачено с пользой.