Вышедший в своё время выживач The Forest про пассажиров разбившегося в глухом лесу самолёта, получил весьма высокие оценки и широкое признание общественности. В таких случаях судьба у проекта только одна — развитие и, если повезёт, выпуск полноценного продолжения.
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Так и случилось: в 2019 году было анонсировано продолжение под названием Sons of the Forest, и с течением времени нам объявили о том, что его релиз состоится 20 мая 2022 года. К сожалению, по традиции современного игропрома, уложиться в заданный срок разработчики из Endnight Games не смогли: несколько часов назад они сообщили, что релиз новинки задержится на несколько месяцев — до октября текущего года.
Важно отметить, что всегда лучше подождать чуть дольше, чем испытать одно большое разочарование. Ребята из CD Projekt RED, выпустившие в декабре 2020 года в свет откровенно неготовую к релизу Cyberpunk 2077, при желании всегда этот тезис подтвердят. Так что ждём и надеемся на то, что дополнительное время будет разработчиками потрачено с пользой.