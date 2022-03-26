Походу, тут надо разбираться компетентным органам.

За последний месяц рубль, невзирая на беспрецедентный удар, неуклонно укреплялся, потихоньку (а порой и резко) возвращая свои позиции на момент начала известных событий конца февраля. Российские розничные сети, по всей видимости, об этом не в курсе, и видеоигры либо продолжают дорожать, либо не дешевеют, дабы привести ценники в соответствие с реальностью.

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Так, пользователи сообщают, что в ряде отечественных розничных сетей, а именно — в «Эльдорадо», «М.Видео» и «1С Интерес» цены на некоторые игры для консолей PlayStation и Xbox взмыли в небо и начали достигать значений, равных 7 999 рублям. В частности, в разряд «8К-гейминга» была переведена Horizon Forbidden West.

Не все розничные сети спешат с повышением цен. Так, даже основательно подмочившая свою репутацию сеть DNS пока держит цены на многие игры на прежнем уровне. Например, PlayStation 5-эксклюзив Demon’s Souls в DNS предлагается за 4 199 рублей, тогда как в отдельных других сетях цены на него взлетели уже до 7 599 рублей.

Стоит отметить, что повышение цен, по крайней мере, пока, затронуло не все игры: некоторые товары, например, Resident Evil Village, Death Stranding, Returnal и многие другие остались в «докризисных» рамках.

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Игроки полагают, что ситуация связана с прекращением поставок игр от Sony в Россию, в результате чего возник конфликт спроса и предложения. Впрочем, вряд ли по таким ценам вообще будет хоть какой-то спрос.