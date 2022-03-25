На сегодняшний день безусловным лидером в плане подписных игровых сервисов является Xbox Game Pass, предоставляющий игрокам возможность получить внушительное количество игр за символическую ежемесячную плату. Sony уже сравнительно долго готовит к выпуску свой аналог данного сервиса, который, по слухам, носит кодовое названием Spartacus. И вот, похоже, мы максимально приблизились ко дню его презентации.
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По крайней мере, об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg. Если верить источникам издания, то презентация сервиса состоится уже на следующей неделе.
Как сообщается, в Spartacus, ну или каким бы не было его фирменное название, будет доступен широкий набор «ярких» и современных игровых проектов. Будут ли в этот перечень включаться свежайшие релизы, с которых Sony явно хотела бы получить максимум прибыли, неясно. Microsoft, однако, с Xbox Game Pass так делает, и не особо страдает от упущенной выгоды.
Впрочем, в России, если Sony (и Microsoft, к слову, тоже) не одумается и не придёт в себя, нам будет всё равно, каково там наполнение у данных сервисов: обе компании приостановили свою деятельность в нашей стране.