Напоминать за мэтром не заржавеет.

Сегодня ночью прошло мероприятие Future Games Show. Как и следовало ожидать, ничего интересного, и уж тем более достойного публикации в редакционной новостной ленте сайта в его рамках показано не было. Исключения, впрочем, лишь подтверждают правила, поэтому без хотя бы частично интересных материалов не обошлось. Так, студия Хидео Кодзимы показала на Future Games Show свежий видеоролик Death Stranding, призванный напомнить игрокам о том, что «режиссёрская» версия игры появится на персональных компьютерах уже тридцатого марта.

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Стоит отметить, что в отличие от «киношных» режиссёрских версий, в Death Stranding «режиссёрка» имеет прямо противоположный смысл, а именно — в неё добавлен полностью новый контент, включая новые способы доставки грузов, а также специальные устройства и экипировка, призванные облегчить нелёгкий труд Сэма Бриджеса.

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В связи с этим сам Хидео Кодзима не в восторге от заголовка Director’s Cut, поскольку в случае с играми он не соответствует привычному термину: из Death Stranding ничего не «вырезали» (от англ. cut — «резать»).