Но уже поздно: игра утонула в негативных оценках.

Нередко разработчики игр позволяют себе труднообъяснимые вольности, которые потом очень больно ударяют по поддерживаемому им проекту. Именно так произошло с гоночной аркадой Gran Turismo 7, в которой после применения одного из обновлений резко и ощутимо сократилось количество получаемой внутриигровой валюты за выполнение определённых геймплейных действий. В сущности это привело к тому, что «труд» геймеров обесценился, и это вполне закономерно привело к буре негодования и тотальному обрушению пользовательских оценок Gran Turismo 7 на Metacritic.

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Разработчики обязаны были отреагировать на это явление немедленно, но почему-то позволили себе «тормозить», что уже необратимым образом сказалось на репутации продукта. Тем не менее, девелоперы согласились пойти навстречу игрокам и частично откатить злополучное обновление. В блоге PlayStation руководитель студии Polyphony Digital Кадзунори Ямаути заявил, что в начале следующего месяца Gran Turismo 7 получил обновление, которое увеличит количество получаемой валюты примерно вдвое.

Также разработчики пообещали миллион единиц валюты в качестве компенсации: игроки, купившие Gran Turismo 7 до 25 марта, смогут получить эту компенсацию в течение месяца — до 25 апреля.

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Вместе с тем авторы обещают поддерживать игру в плане нового контента: в апреле проект пополнится новыми автомобилями и трассами, а также получит необходимые исправления ошибок.