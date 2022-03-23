Rocksteady мы доверяем. Наверное.

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Разработчики из компании Rocksteady совместно с издательством Warner Bros. Interactive Entertainment сообщили о переносе даты релиза экшена Suicide Squad: Kill The Justice League на 2023 год. За Rocksteady стал «отдуваться» творческий руководитель Сефтон Хилл (Sefton Hill), он оставил соответствующую заметку с пояснениями в Twitter.

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Ведущий разработчик студии дал понять, что сожалеет и понимает, как такие переносы могут огорчать игровое сообщество. Но его подчинённым нужно больше времени для создания продукта высочайшего уровня качества.

Напомним, действие Suicide Squad: Kill The Justice League будет происходить в игровой вселенной Batman Arkham. Знаменитому отряду герою придётся бросить вызов тёмной версии Лиги Справедливости. Игрокам дадут возможность побывать в роли Харли Квинн, Кинг Шарка, Дэдшота и других членов отряда.

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Suicide Squad: Kill The Justice League должна выйти на ПК и консолях текущего поколения.