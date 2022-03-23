Героев станет на девять больше.

Похоже, сегодня с Apex Legends случилось то, что в игровой индустрии принято называть катастрофой: в сеть просочился огромный пласт информации о планах Respawn Entertainment по дальнейшей поддержке её популярнейшей королевской битвы — с картинками и подробностями. Судя по объёму «слитой» информации, активная поддержка Apex Legends будет продолжаться ещё не один год, и, что примечательно, все будущие герои-легенды для игры уже запланированы. Сама утечка, а конкретно — снимки экрана — выглядят весьма правдоподобно.

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Обычно Respawn добавляет в Apex Legends по одному новому герою ежесезонно. Учитывая, что сейчас в королевской битве проходит двенадцатый сезон, а в утечке представлено уже девять ещё не вышедших персонажей, то вполне логично предположить, что в Respawn сформированы планы по поддержке игры вплоть до двадцать первого сезона.

В частности, уже известны способности двух будущих героев под позывными Newcastle и Vantage. Первый будет выполнять роль защитника и бойца поддержки, вторая — дальнобойного бойца с функциями разведчика.

Также в утечке упоминается новая игровая локация под названием Divided Moon («Разделённая луна»), а также новые элементы экипировки, обвес для оружия, ну и, конечно же, косметические элементы из многочисленных запланированных боевых пропусков.

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Respawn утечку не прокомментировала, но, справедливости ради, комментировать здесь нечего: слишком всё правдоподобно, чтобы это опровергать.