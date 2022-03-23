После того, как Codemasters стала частью внутренних студий Electronic Arts, у коллектива появилась лишняя работёнка, которую непременно надо выполнять. Вот студия её и выполняет: как сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока не ошибся ни в одном из своих «прогнозов», в настоящее время Codemasters корпит над новым проектом серии раллийных симуляторов WRC.
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Насколько известно Хендерсону, новая WRC будет отличаться масштабами и амбициозностью, а чтобы студию ничто не отвлекало от данного многообещающего проекта, она якобы приостановила работу над следующим проектом серии DiRT.
Когда состоится релиз новинки, неизвестно, однако Хендерсон передаёт, что процесс её производства идёт совсем не так успешно, как того бы хотелось: наблюдаются как проблемы с самой разработкой, так и массовые увольнения сотрудников отдела контроля качества, который, по сведениям инсайдера, сократился с 200 до 120 человек.