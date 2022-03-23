DiRT пока подождёт. Хотя они взаимозаменяемы.

После того, как Codemasters стала частью внутренних студий Electronic Arts, у коллектива появилась лишняя работёнка, которую непременно надо выполнять. Вот студия её и выполняет: как сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который пока не ошибся ни в одном из своих «прогнозов», в настоящее время Codemasters корпит над новым проектом серии раллийных симуляторов WRC.

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Насколько известно Хендерсону, новая WRC будет отличаться масштабами и амбициозностью, а чтобы студию ничто не отвлекало от данного многообещающего проекта, она якобы приостановила работу над следующим проектом серии DiRT.

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Когда состоится релиз новинки, неизвестно, однако Хендерсон передаёт, что процесс её производства идёт совсем не так успешно, как того бы хотелось: наблюдаются как проблемы с самой разработкой, так и массовые увольнения сотрудников отдела контроля качества, который, по сведениям инсайдера, сократился с 200 до 120 человек.