Steam-релиз пожилой, но всё ещё привлекательной для многих MMORPG Guild Wars 2 должен был состояться ещё несколько лет назад, но в конце 2020 года разработчики из ArenaNet отодвинули данное событие на неопределённый срок, объяснив это смещением приоритета на производство контентного дополнения End of Dragons, наконец-то добравшегося до релиза в самом конце февраля.
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Теперь ресурсы освободились, ArenaNet приступила к дальнейшей контентной поддержке Guild Wars 2 и вспомнила об обещании выпустить игру в Steam. Пока что ничем особо радостным нас порадовать не могут, заявляя лишь, что рассчитывают осуществить Steam-релиз в текущем году.
Параллельно в этом году Guild Wars 2 ждёт масса различных внутриигровых фестивалей, обновлений, испытаний и наград.
В разработке также находится и четвёртое контентное дополнение. Его производство, правда, находится на совсем ранних стадиях, поэтому говорить о его содержимом и уж тем более о сроках релиза — неприлично преждевременно.