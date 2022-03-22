Разработчики ролевой игры ELEX II объявили о выходе третьего патча для ПК-версии, который исправляет множество технических ошибок и устраняет очевидные недостатки. Например, обновление исправило ошибки в диалогах, из-за которых могли возникнуть проблемы с дальнейшем прохождением.
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Также патч исправил поведение некоторых персонажей, убрал ошибки в заданиях и подправил прочие досадные вещи. «Заплатка» исправила баг с получением предметов, скорректировала редкие грамматические ошибки и прочие вещи.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальной странице проекта в Steam. Напомним, выход ELEX II состоялся на консолях и ПК в начале текущего месяца, игра за это время собрала свыше 1,4 тысячи обзоров, из которых 78 % — положительные.