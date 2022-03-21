В конце 2019 года студия The Aristocrats при содействии издательства Slitherine Games анонсировала стратегическую игру Starship Troopers Terran Command по известному фантастическому фильму «Звёздный десант». Предполагалось, что её релиз состоится в 2020-м, но хорошо всем известные факторы не позволили планам сбыться. Впоследствии релиз отложили до 31 марта, но девелоперам опять что-то помешало, поэтому сегодня они обратились с заявлением, в котором назвали 16 июня как «окончательную» дату запуска.
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По словам разработчиков, данное решение многих расстроит, однако качество для них превыше всего, и дополнительное время будет использовано именно с целью «полировки» новинки.
Starship Troopers Terran Command представляет собой стратегию в реальном времени, где нам в роли звёздных десантников предстоит сдерживать натиск полчищ арахнидов, используя для этого не только огневую мощь, но и тактическое мышление. Одними только пушками и пулемётами бесчисленные толпы жуков остановить не получится.