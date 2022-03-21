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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
FPS всё равно проседает: специалисты Digital Foundry протестировали GTA V на консолях текущего поколения
И пришли к не совсем позитивным выводам.
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На прошлой неделе состоялся долгожданный кем-то уже четвёртый по счёту релиз Grand Theft Auto V — на сей раз на консолях текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series). Журналисты уже выставили обновлённому релизу свои оценки, однако до специалистов Digital Foundry — технического подразделения издания Eurogamer — новинка добралась только на днях, в результате чего публикация соответствующего материала задержалась. Впрочем, ожидание того стоило, поскольку выводы у Digital Foundry получились неоднозначные.

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Начнём с главного: согласно исследованию Digital Foundry, консоли текущего поколения испытывают видимые сложности с обеспечением стабильной частоты кадров, равной 60 fps. Особенно отчётливо это заметно при эффектах взрывов, когда фреймрейт может проседать вплоть до неиграбельного по современным даже консольным меркам значения в 40 кадров в секунду.

Кроме того, как сообщают специалисты, консоли от Sony и Microsoft не равны в качестве воспроизведения картинки: на PlayStation 5 наблюдается улучшенная работа эффектов теней, тогда как на Xbox Series явно более качественные эффекты отражений.

В режиме качества консоли воспроизводят игру с частотой кадров в 30 fps, но даже здесь GTA V находит, куда упасть: периодически, опять же, чаще всего во время взрывов, этот и без того смехотворный фреймрейт «проседает» до абсолютно неприемлемых показателей, достигающих 22 кадров в секунду.

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Вывод, к которому пришли специалисты Digital Foundry, неоднозначный. С одной стороны, да, картинка стала симпатичнее. С другой, это далеко не предел, и над оптимизацией компании явно следовало поработать тщательнее.

#rockstar games #grand theft auto v #rockstar north
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