Компания Amazon Game Studios раскрыла подробности по дальнейшей поддержке ролевой онлайн-игры New World, которая пережила бум популярности, а сейчас вновь стала интересной только преданным фанатам. В 2022 году проект получит несколько обновлений, одно из них уже находится на тестовом сервере.
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Итак, расширение Heart of Madness должно поступить в продажу уже в текущем месяце. Апдейт включает в себя экспедицию Tempest Heart, PvP-арену на команды по три игрока, оружие Blunderbuss и кое-что по мелочи.
В соответствии с представленной дорожной картой, игра New World должна будет получить летом экспедицию Barnacles and Black Powder, исполненную в пиратской тематике. Также летом должно пройти важное игровое событие (подробностей нет). Любители экспедиций могут рассчитывать на появление системы поиска групп.
А вот осенью New World получит крупное расширение, посвящённое годовщине проекта. В игре появится новый регион (Brimstone Sands), а геймерам предоставят доступ к ещё одному виду оружия (большой меч) с уникальным набором навыков. Также осенью в New World появится новая экспедиция под названием Ennead, любителям игровых событий важно дождаться Nightvale Hallow и Turkulon 2022.
Напомним, New World доступна в Steam с 28 сентября прошлого года. На момент написания данного материала у проекта было свыше 191 тысячи отзывов, из которых только 67 % — положительные.