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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Игроки обрушили рейтинг Gran Turismo 7 на Metacritic, сделав проект самым низкооценённым среди игр Sony
Спусковым крючком для этого стал сущий пустяк.
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На протяжении нескольких недель после релиза гоночная аркада Gran Turismo 7 радовалась весьма высоким оценкам как от профессиональных рецензентов, так и от простых игроков. И если оценки рецензентов неизменны и остаются, что называется, «высеченными в камне», то вот пользовательские оценки — характеристика динамическая, и если геймерам что-то не понравится в перспективе развития игры, то этот рейтинг будет обрушен в считанные часы и дни.

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Именно это произошло с Gran Turismo 7: на сегодняшний день её пользовательский рейтинг на Metacritic составляет жалкие, даже смехотворные 2,3 балла из 10 возможных. Что могло привести к такому развитию событий? Вы удивитесь, но чтобы ввести геймеров в состояние ярости, оказалось достаточно одного маленького, но очень серьёзного обновления.

Оказывается, разработчики из Polyphony Digital выпустили для Gran Turismo 7 патч, значительно сокративший количество наград, в том числе внутриигровой валюты, за участие в гонках. Естественно, игроки, привыкшие получать N внутриигровых денег, оказались отнюдь не в восторге от того, что теперь за те же самые действия им предлагают получать N - X.

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Рейтинг рушится весьма стремительно: ещё пару дней назад, когда и вышло злополучное обновление, он болтался в районе 4 баллов. Обратят ли разработчики на катастрофу, и если обратят, то откатят ли обновление обратно, неизвестно. В таких случаях надо не выкаблучиваться, а принимать требования геймеров: в конце концов, игры делаются для них.

#gran turismo 7 #polyphony digital
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