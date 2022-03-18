Ролик интересный, кстати.

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Разработчики из компании Blizzard представили очередное дополнение для коллекционной карточной игры Hearthstone. Набор контента получил название «Путешествие в Затонувший Город», по случаю анонса был также представлен максимально необычный трейлер.

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Каждое DLC для Hearthstone — это набор уникальных механик и карт. «Путешествие в Затонувший Город» исключением не стало. После выхода дополнения в игре появятся:

существа со свойством «Гигант» — обладают «дополнительными частями тела», которые призываются на поле вместе с ними. Это происходит в том числе, если разыграть такие карты не из руки;

существа-наги — находясь в руке, они получают бонусы во время разыгрывания игроком одного или нескольких заклинаний;

карты со свойством «Улов» — дают возможность увидеть три нижние карты из колоды и выбрать одну, чтобы положить на верх колоды.

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«Путешествие в Затонувший Город» добавит в Hearthstone 135 новы карт. Релиз дополнения запланирован на 12 апреля.