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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный тизер Stray Gods — необычной ролевой игры, посвящённой музыке
Посвящённой, кажется, целиком и полностью.
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Разработчики из студии Summerfall выпустили первый тизер Stray Gods — «музыкальной» ролевой игры с уникальным визуальным стилем. Ролик даёт возможность оценить старания художников и подготавливает игроков к тому, что музыка и пение являются ключевыми составляющими Stray Gods.

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Действие Stray Gods разворачивается в современном мире, где среди людей живут греческие боги. Главная героиня проекта —Грейс, получившая силу Музы. С её помощью девушка сможет вовлекать других в свои музыкальные номера. Дарованная сила поможет героине узнать правду о смерти своего предшественника, прежде чем истечёт отведённое время.

Дэвид Гейдер (David Gaider), ведущий сценарист Stray Gods, называет этот проект «наполненной песнями городской сагой», в которой от выбора игрока зависит всё.

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Деньги на разработку Stray Gods были собраны с помощью платформы Fig в 2019 году. Релиз проекта должен состояться когда-нибудь на ПК.

#stray gods #summerfall
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