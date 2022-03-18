Даты выхода у DLC пока нет.

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Core i3 на треть подешевел в Ситилинке

Разработчики из Paradox Interactive Studio совместно с издательством Paradox Interactive анонсировали Overlord — полноценное дополнение для космической стратегии Stellaris.

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«Галактика заселена вашими потенциальными подданными — ведите её к славе или подчинению. Новая механика дает множество способов распределить роли вассалов в вашей империи, подчинить себе новые планеты и цивилизации, а также создать новые великолепные мегасооружения, чтобы распространить свою власть дальше и быстрее» — гласит официальное описание к дополнению.

Разработчики внесли серьёзные изменения в механику определения вассалов — она стала более продвинутой и разнообразной. С выходом аддона в игре появятся новые анклавы и пять дополнительных происхождений.

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Релиз Overlord должен состояться «скоро» — авторы пока не готовы назвать даже приблизительную дату. Зато у дополнения появилась своя страница в Steam.