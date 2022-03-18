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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Даты выхода у DLC пока нет.
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Разработчики из Paradox Interactive Studio совместно с издательством Paradox Interactive анонсировали Overlord — полноценное дополнение для космической стратегии Stellaris.

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«Галактика заселена вашими потенциальными подданными — ведите её к славе или подчинению. Новая механика дает множество способов распределить роли вассалов в вашей империи, подчинить себе новые планеты и цивилизации, а также создать новые великолепные мегасооружения, чтобы распространить свою власть дальше и быстрее» — гласит официальное описание к дополнению.

Разработчики внесли серьёзные изменения в механику определения вассалов — она стала более продвинутой и разнообразной. С выходом аддона в игре появятся новые анклавы и пять дополнительных происхождений.

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Релиз Overlord должен состояться «скоро» — авторы пока не готовы назвать даже приблизительную дату. Зато у дополнения появилась своя страница в Steam.

#paradox interactive #stellaris #overlord
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Orgasmatron
16:00
Правильно. Кроме первого канала россиянам ничего не нужно.
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Kamas
15:58
так минфин сша уже разблочил резервы для выплаты по долговым обязательствам, что ты высрал то.
Дефолта не будет – Россия провела выплаты по госдолгу и избежала технического дефолта
DANYNAFIG
15:57
Блокируйте уже полностью эту срань , сколько можно предупреждать :)
Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Asmodeus
15:57
А нам в России пора программу Энергия-Буран восстановить. Буран - отличный челнок двойного назначения. Это самое то, что надо по нынешним временам.
Большая лунная ракета NASA Space Launch System отправилась для генеральной репетиции к стартовому комплексу
Orgasmatron
15:55
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Состоялся анонс Overlord — полноценного дополнения для космической стратегии Stellaris
Alles_Luge
15:54
А прикиньте, если бы так вот ошибся разработчик пакета node-ipc.
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