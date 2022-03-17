Продолжают Refund’ить деньги? Или что?

Мало для кого секрет, что ремастер Warcraft III стал для Blizzard провалом и позором, отмываться от которого предстоит ещё долго. Тем не менее, кусок мыла, ведро воды и мочалку руководство компании всё же иногда использует. Так, например, глава Blizzard Майк Ибарра в рамках своей прямой трансляции на Twitch, отвечая на вопросы из чата, заявил, что компания продолжает работать над Warcraft III Reforged.

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В чём заключается эта работа, господин Ибарра уточнять не стал. Возможно, эта работа сугубо формальная, а, возможно, нас ждёт что-то существенное, а руководство компании просто не желает портить нам сюрприз. Какой вариант более предпочтителен и реалистичен — тут уж каждый, вспомнив заслуги Blizzard последних лет, пусть решает сам.

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Warcraft III Reforged вышла в начале 2020 года и стала самым низкооценённым игровым проектом в истории. Пользователи массово обстреливали новинку негативными оценками и запрашивали у Blizzard возврат средств, за что ремастер и получил негласный подзаголовок Refunded. К чести Blizzard стоит отметить, что компания не выкаблучивалась и спокойно возвращала покупателям деньги.