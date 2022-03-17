Ну, если вам это важно.

Разработчики из студии ACE Team собираются в скором времени вернуть игроков в мир Зенозоик из экшена Zeno Clash. Трейлер проекта Clash: Artifacts of Chaos призван напомнить нам, каким именно будет это возвращение.

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Итак, главный герой Clash: Artifacts of Chaos — мастер боевых искусств по имени Псевдо. В какой-то момент главный персонаж находит существо по имени Мальчик — сироту, обладающую невероятной силой. Этого Мальчика ищет Джемини, умирающая Владычица Артефактов. В общем, максимум пафоса и непонятностей. Если вам всё ещё интересно, то Псевдо решил защитить Мальчика и сразиться с войсками Владычицы.

Clash: Artifacts of Chaos, как и в случае с Zeno Clash, предлагает игроку принять участие в ближних боях с комбинированием стилей. Их можно будет свободно переключать, учить новые техники и вырабатывать свой уникальный способ ведения битвы.

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Clash: Artifacts of Chaos должна выйти в продажу в ноябре текущего года на ПК, Xbox и PlayStation.