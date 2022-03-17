На днях в Сети всплыла информация с датами релиза многих ожидаемых видеоигр. Среди них оказался и градостроительный выживач Frostpunk 2, запуск которого, согласно утечке, запланирован на второе января 2024 года. Несколько часов назад представители 11 bit Studios прокомментировали данные сведения, назвав их ложью.
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По словам разработчиков, любая информация касательно Frostpunk 2, поступающая не напрямую от разработчиков, является ложной, а все лжецы должны быть наказаны. На удивление резкая реакция со стороны девелоперов: такая обычно возникает, когда утечка попадает в самое «яблочко», но не будем раньше времени никого клеймить.
Frostpunk 2 была представлена летом прошлого года и является полноценным сиквелом. По внутренней хронологии проекта с момента завершения событий первой части прошло уже несколько десятилетий, и борьба в нём ведётся уже за соответствующие времени энергоносители вроде нефти и нефтепродуктов. Больше никаких подробностей проекта нет: с лета представители 11 bit Studios молчат.