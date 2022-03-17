Только новые пользователи это не смогут проверить. Догадайтесь, почему.

Космический экшен Chorus получил важный патч с порядковым номером 1.6. Данный апдейт, как и полагается в подобных случаях, содержит улучшения по части производительности не только на ПК, но также на PS5 и Xbox Series X.

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В случае с ПК обновление выглядит наиболее привлекательным, ведь с его установкой Chorus получает поддержку технологии NVIDIA DLAA — сглаживания на основе искусственного интеллекта. Это как DLSS, но только картинка рисуется в нативном разрешении. ПК-версия экшена также получила поддержку геймпадов.

На ПК, Xbox и PS5 игра получила поддержку трассировки лучей, а версия для PS5 обзавелась полной поддержкой контроллера Dual Sense.

Chorus — это история про мир, в котором человечество давно освоило космос и свободно по нему перемещается в поисках приключений. Главную героиню зовут Нара, она когда-то была членом тёмного культа, но теперь вступила в борьбу против него. В благородных делах девушке помогает «Форсейкен» — умный (даже слишком) корабль, с которым она может синхронизировать своё сознание.

Как вы понимаете, тесное взаимодействие с «Форсейкеном» — ключевая механика в Chorus. Главной героине Наре нужно прокачивать вооружения и техническое оснащение корабля, параллельно развивая свои ментальные способности.

Chorus вышла 3 декабря 2021 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Из февральского финансового отчёта Embracer Group стало известно, что игра не оправдала возложенных на неё надежд.

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Зато Deep Silver вместе с разработчиками из Deep Silver Fishlabs решили заблокировать страницы с Chorus в Steam (в EGS страница открывается) для жителей России и Беларуси. Гении маркетинга, так ведь продажи выше будут!