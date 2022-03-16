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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мистический вестерн Hard West в этом году получит продолжение
Оно официально анонсировано.
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По какой-то трудно объяснимой причине тема вестернов в видеоиграх набирает обороты, и сегодня нашему вниманию был представлен Hard West II — сиквел мистического вестерна, получившего в своё время довольно высокие оценки.

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В Hard West II мы будем играть за широко известного на Диком Западе опасного бандита Джина Картера, задумавшего вместе со своим отрядом ограбить гружёный золотом «Призрачный поезд». Вот только выясняется, что с «Призрачным поездом» творится какая-то дьявольщина, в трясину которой и проваливается Картер.

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Отныне Картеру и его команде придётся сражаться с демонами за право освобождения своих душ. Релиз Hard West II должен состояться в этом году; пока без конкретики.

#hard west ii
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Kasyan
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ахахах
21:38
да они им волынскую резню вспомнят
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Gringo
21:36
Это голозадные ватники могут вертеть что угодно. Ибо у них никогда ничего не было и не будет. А китайцы лучше других умеют считать деньги.)
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Kasyan
21:35
Кстати 6, 9 и 11 ослики были неплохи.
СМИ: VK Group собирается возродить ICQ
ахахах
21:34
китаёзы на пиписке вертели мнение пиндосов
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
Алексей Владимирович
21:33
Зелот а че ты такой МУд*к раз не упоминаешь что в днс цены в два раза ниже ситилинка? 11700 стоит 47к . Ждём от тебя очень много статей со сравнением цен днс и ситилинка.
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
pavel80
21:32
Он кремлебот, который вылезает по вечерам.
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ＤＭＩＴＲＹ ＳＴＲＥＬＴＳＯＶ
21:32
Да, РФ себя слила полностью. Ни 1 нормальная компания сюда уже не захочет
В этот четверг Rainbow Six Siege станет бесплатной на целую неделю
x.7
21:31
Как же так, великая окраинская армия не может прикрыть небо, а "рашисты без армии" снесли всю авиацию хохляндии) В итоге авиации нет, флота нет, заводов, топлива, запчастей, тоже нет. Еда и вода конча...
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
ахахах
21:31
да китаёзы ждут окончания украинской истории
В конце марта в РФ будут отменены ввозные пошлина на электронику, SSD и полупроводниковую продукцию
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