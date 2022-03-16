Оно официально анонсировано.

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По какой-то трудно объяснимой причине тема вестернов в видеоиграх набирает обороты, и сегодня нашему вниманию был представлен Hard West II — сиквел мистического вестерна, получившего в своё время довольно высокие оценки.

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В Hard West II мы будем играть за широко известного на Диком Западе опасного бандита Джина Картера, задумавшего вместе со своим отрядом ограбить гружёный золотом «Призрачный поезд». Вот только выясняется, что с «Призрачным поездом» творится какая-то дьявольщина, в трясину которой и проваливается Картер.

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Отныне Картеру и его команде придётся сражаться с демонами за право освобождения своих душ. Релиз Hard West II должен состояться в этом году; пока без конкретики.