Разработчики экшена Hunt: Showdown объявили о выходе обновления 1.8, которое не только исправляет дежурные баги, но и добавляет в игру новый контент. Так, был подправлен баланс, внесены нужные правки для повышения производительности, а также добавлены уникальные для каждого персонажа анимации в лобби.
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Если говорить про пушки, то с выходом апдейта в клиенте игры появился револьвер Caldwell 92 New Army и дробовик Winfield 1893 Slate. Револьвер может похвастаться высокой скоростью перезарядки, как и дробовик. По случаю выхода обновления 1.8 разработчики из Crytek выпустили новый трейлер.
Напомним, финальная версия Hunt: Showdown доступна в Steam с 27 августа 2019 года. У проекта есть 84 % положительных отзывов из более 94 тысяч написанных.