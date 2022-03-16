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Новости Software Игнатий Колыско
Экшен Hunt: Showdown получил обновление с анимациями персонажей в лобби
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Разработчики экшена Hunt: Showdown объявили о выходе обновления 1.8, которое не только исправляет дежурные баги, но и добавляет в игру новый контент. Так, был подправлен баланс, внесены нужные правки для повышения производительности, а также добавлены уникальные для каждого персонажа анимации в лобби.

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Если говорить про пушки, то с выходом апдейта в клиенте игры появился револьвер Caldwell 92 New Army и дробовик Winfield 1893 Slate. Револьвер может похвастаться высокой скоростью перезарядки, как и дробовик. По случаю выхода обновления 1.8 разработчики из Crytek выпустили новый трейлер.

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Напомним, финальная версия Hunt: Showdown доступна в Steam с 27 августа 2019 года. У проекта есть 84 % положительных отзывов из более 94 тысяч написанных.

#crytek #hunt showdown
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