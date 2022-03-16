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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Returnal показали 18 минут геймплея в новом режиме из обновления Ascension
Режим сделает из игры аренный боевичок.
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В следующий вторник боевик Returnal про петлю времени обзаведётся крупным обновлением Ascension («Вознесение»), одним из главных новшеств которого станет режим бесконечного прохождения в локации «Башня Сизифа». Упоминание героя древнегреческих мифов неслучайно: по своей сути режим в «Башне Сизифа» напоминает «сизифов труд» — от нас потребуется в бесконечном режиме пробираться сквозь процедурно генерируемые этажи башни, истребляя оппонентов. Единственное различие с мифами — труд в данном случае хоть и бессмысленный, но подразумевает награды.

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Вместе с локацией в игре появится и дополнительный вариант соперников, одержав победу над которыми, мы будем оказываться в специальных наградных комнатах башни, где можно найти как подарки, так и дополнительные проблемы. Своего рода лотерея. В случае, если ситуация будет заходить в тупик, героиня может постараться разыскать спрятанные на уровнях башни сверхмощные виды вооружения, применение которых обеспечит прорыв вражеского заслона и смещение сил в нашу сторону.

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Релиз обновления состоится 22 марта. Вместе с ним в игре появится и кооперативный режим прохождения, так что мечта многих поклонников Returnal — поиграть с другом — наконец-то сбудется. Поздновато, правда, но лучше, чем никогда.

#housemarque #returnal
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