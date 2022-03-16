Режим сделает из игры аренный боевичок.

В следующий вторник боевик Returnal про петлю времени обзаведётся крупным обновлением Ascension («Вознесение»), одним из главных новшеств которого станет режим бесконечного прохождения в локации «Башня Сизифа». Упоминание героя древнегреческих мифов неслучайно: по своей сути режим в «Башне Сизифа» напоминает «сизифов труд» — от нас потребуется в бесконечном режиме пробираться сквозь процедурно генерируемые этажи башни, истребляя оппонентов. Единственное различие с мифами — труд в данном случае хоть и бессмысленный, но подразумевает награды.

реклама

Вместе с локацией в игре появится и дополнительный вариант соперников, одержав победу над которыми, мы будем оказываться в специальных наградных комнатах башни, где можно найти как подарки, так и дополнительные проблемы. Своего рода лотерея. В случае, если ситуация будет заходить в тупик, героиня может постараться разыскать спрятанные на уровнях башни сверхмощные виды вооружения, применение которых обеспечит прорыв вражеского заслона и смещение сил в нашу сторону.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Релиз обновления состоится 22 марта. Вместе с ним в игре появится и кооперативный режим прохождения, так что мечта многих поклонников Returnal — поиграть с другом — наконец-то сбудется. Поздновато, правда, но лучше, чем никогда.