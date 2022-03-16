Лучше поздно, чем никогда. Но, возможно, это не тот случай.

О том, что сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection, в состав которого входят Uncharted 4 A Thief’s End и ответвление Uncharted The Lost Legacy, готовится к релизу на персональных компьютерах, мы знаем уже очень давно: данная информация официальна, вопрос только в дате. Похоже, что секретные на сегодняшний день сведения перестали быть таковыми: внимательные пользователи погуляли по порталу SteamDB и наткнулись там на упоминание даты 15 июля.

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Предположительно, это и есть предполагаемая дата выхода Uncharted Legacy of Thieves Collection в Steam и, как следствие, на PC в целом, однако создатели портала SteamDB допускают, что сведения могут быть неточными или же вовсе быть простой заглушкой.

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Что касается сборника в целом, то напомним, что на консолях PlayStation 5 он вышел в конце января и ожидаемо получил высокие оценки прессы и простых игроков.