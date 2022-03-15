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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft в свежем трейлере напомнила о скором старте в For Honor нового сезона
Первый сезон шестого года. Да, игре уже пошёл шестой год.
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Несмотря на то, что в целом For Honor привлекла к себе за минувшие пять лет не столь много внимания, как рассчитывала Ubisoft, но определённый верный костяк фанатов вокруг данного средневекового боевика всё же сформировался. И он требует всё нового и нового контента. Французы выполняют свои обязательства и регулярно выпускают для For Honor обновления: уже в четверг, 17 марта, игра войдёт в первый сезон шестого года поддержки.

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Сезон нарекли Golden Age, и в его рамках игроков ждёт новое сюжетное событие, а также новый игровой режим, посвящённый объединению сил против Лорда Рамиэля. Естественно, не обойдётся и без нового боевого пропуска на сотню уровней и массой косметических наград.

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Стоит напомнить, что вместе со стартом нового сезона в For Honor начнётся подготовка к внедрению в игру функции кроссплея. Очевидно, аудитория слишком рассредоточена по платформам, что с течением времени приводит к трудностям с поиском матчей.

#ubisoft #for honor
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