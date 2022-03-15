Первый сезон шестого года. Да, игре уже пошёл шестой год.

Несмотря на то, что в целом For Honor привлекла к себе за минувшие пять лет не столь много внимания, как рассчитывала Ubisoft, но определённый верный костяк фанатов вокруг данного средневекового боевика всё же сформировался. И он требует всё нового и нового контента. Французы выполняют свои обязательства и регулярно выпускают для For Honor обновления: уже в четверг, 17 марта, игра войдёт в первый сезон шестого года поддержки.

реклама

Сезон нарекли Golden Age, и в его рамках игроков ждёт новое сюжетное событие, а также новый игровой режим, посвящённый объединению сил против Лорда Рамиэля. Естественно, не обойдётся и без нового боевого пропуска на сотню уровней и массой косметических наград.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Стоит напомнить, что вместе со стартом нового сезона в For Honor начнётся подготовка к внедрению в игру функции кроссплея. Очевидно, аудитория слишком рассредоточена по платформам, что с течением времени приводит к трудностям с поиском матчей.