Всё ожидаемо и предсказуемо.

С момента первоначального релиза Grand Theft Auto V на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 прошло уже без малого девять лет: за это время дети успели закончить школы, а молодые люди — пожениться и даже обзавестись потомством. Что же касается поколений игровых консолей, то за девять лет их сменилось уже три. Вот энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits решили сравнить внешний вид Grand Theft Auto V на PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5. Версия GTA V для самой современной на сегодняшний день приставки от Sony поступила в продажу сегодня, что и стало толчком для подготовки соответствующего сравнительного видео.

реклама

Как и следовало ожидать, разница видна невооружённым взглядом, и в первую очередь в глаза бросается всё увеличивающееся с каждым поколением консолей разрешение картинки и частота кадров. Если на PlayStation 3 игра воспроизводилась при смехотворных на сегодняшний день параметрах 720p@30fps, то на PlayStation 5 уже допускается три варианта графических режимов: 4K@30fps, 1440p@60fps и динамическом 1440p@60fps с трассировкой лучей.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

PlayStation 5-версия превосходит вариант для PlayStation 4 также в плане качества текстур, освещения и общей детализации.