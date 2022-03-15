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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиасты сравнили графику GTA V на трёх поколениях консолей PlayStation
Всё ожидаемо и предсказуемо.
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С момента первоначального релиза Grand Theft Auto V на консолях PlayStation 3 и Xbox 360 прошло уже без малого девять лет: за это время дети успели закончить школы, а молодые люди — пожениться и даже обзавестись потомством. Что же касается поколений игровых консолей, то за девять лет их сменилось уже три. Вот энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits решили сравнить внешний вид Grand Theft Auto V на PlayStation 3, PlayStation 4 и PlayStation 5. Версия GTA V для самой современной на сегодняшний день приставки от Sony поступила в продажу сегодня, что и стало толчком для подготовки соответствующего сравнительного видео.

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Как и следовало ожидать, разница видна невооружённым взглядом, и в первую очередь в глаза бросается всё увеличивающееся с каждым поколением консолей разрешение картинки и частота кадров. Если на PlayStation 3 игра воспроизводилась при смехотворных на сегодняшний день параметрах 720p@30fps, то на PlayStation 5 уже допускается три варианта графических режимов: 4K@30fps, 1440p@60fps и динамическом 1440p@60fps с трассировкой лучей.

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PlayStation 5-версия превосходит вариант для PlayStation 4 также в плане качества текстур, освещения и общей детализации.

#rockstar games #grand theft auto v
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