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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дневная аудитория «ВКонтакте» выросла до рекордных 50 млн пользователей
Просмотры видео и другие показатели тоже растут.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» объявила, что дневная аудитория в России выросла на 8,7 % — то есть, на 4 миллиона. Теперь соцсетью пользуется более 50 миллионов человек в день — это новый рекорд по дневной аудитории в России.

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Разработчики также рассказали в отдельной заметке, что пользователи стали создавать и потреблять больше контента, а также чаще заводить друзей. На платформе увеличилось количество приходящих новых пользователей — более чем в 4 раза. В соцсети люди находят старых знакомых и новых собеседников, именно поэтому на 250 % выросло число новых дружб, каждый день пользователи стали добавляться в друзья на десятки миллионов раз чаще.

С ежедневными просмотрами видео тоже всё хорошо — за последний месяц их количество увеличилось на 15,5 %. Также на 25 % выросло число просмотров ленты в сутки — пользователи просматривают на миллиарды записей больше. Что до комментариев, то их оставляют на 24 % чаще, чем в прошлом месяце.

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По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Если что, было проанализировано более 3,3 миллиардов публикаций соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта 2022 года.

#вконтакте #vk
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