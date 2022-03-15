По всей видимости, возвращает их в нерабочий PSN. Что попахивает беспределом.

Некоторое время назад Sony дала слабину и, ощущая беспрецедентное давление, всё же согласилась присоединиться к насильственно дружной когорте компаний, объявивших о приостановке своей деятельности в России. Под запрет попали поставки PlayStation и продажи новых игр, причём, как в цифровом, так и в физическом формате, а PS Store просто стал неактивным. Тем не менее, игроки нашли способ приобрести интересующий их проект, а именно — версию Grand Theft Auto V для PlayStation 5 — однако сегодня, в день её релиза, россияне стали сообщать о массовых принудительных возвратах средств и удалении соответствующей версии из библиотеки.

реклама

Как сообщают пользователи, средства возвращаются на счёт в PSN, воспользоваться которым в России, по крайней мере, пока, нельзя.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Стоит отметить, что здесь против российских геймеров сразу две стороны: во-первых, дальнейшие продажи приостановила сама Sony, а во-вторых, то же самое сделала Take-Two Interactive — «родительская» компания, владеющая Rockstar Games.