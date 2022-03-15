Некоторое время назад Sony дала слабину и, ощущая беспрецедентное давление, всё же согласилась присоединиться к насильственно дружной когорте компаний, объявивших о приостановке своей деятельности в России. Под запрет попали поставки PlayStation и продажи новых игр, причём, как в цифровом, так и в физическом формате, а PS Store просто стал неактивным. Тем не менее, игроки нашли способ приобрести интересующий их проект, а именно — версию Grand Theft Auto V для PlayStation 5 — однако сегодня, в день её релиза, россияне стали сообщать о массовых принудительных возвратах средств и удалении соответствующей версии из библиотеки.
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Как сообщают пользователи, средства возвращаются на счёт в PSN, воспользоваться которым в России, по крайней мере, пока, нельзя.
Стоит отметить, что здесь против российских геймеров сразу две стороны: во-первых, дальнейшие продажи приостановила сама Sony, а во-вторых, то же самое сделала Take-Two Interactive — «родительская» компания, владеющая Rockstar Games.