Завтра в продажу поступят обновлённые для консолей текущего поколения версии Grand Theft Auto V, ну а сегодня профильные журналисты и примкнувшие к ним блогеры вовсю приступили к публикации соответствующих видеороликов, благодаря которым можно «полюбоваться» на результат работы Rockstar.
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Как нетрудно заметить, в «некстгенной» версии игры применены текстуры более высокого разрешения, а также, по всей видимости, сильно «выкручен» параметр контрастности, в результате чего картинка выглядит засвеченной и чрезмерно яркой. Отметим, что обновлённые версии Grand Theft Auto V поддерживают эффекты трассировки лучей и разрешение экрана до 4K.
В этом году Grand Theft Auto V исполнится девять лет. К счастью, вечно продавать пятую часть серии Rockstar не собирается: некоторое время назад компания подтвердила, что трудится над новым крупным проектом во франшизе. Официальной информации о нём пока нет; по слухам же, действие новинки развернётся в любимом фанатами серии курортном городе Вайс-Сити.