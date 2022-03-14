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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Выпуск дополнения «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2 отложен на неопределённый срок
Истерика как она есть.
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Глава студии SCS Software Павел Себор дал интервью изданию Vortex, в рамках которого был объявлено о приостановке работ над дополнением «Сердце России» для симулятора дальнобойщика Euro Truck Simulator 2.

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Учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, разработчиками было принято непростое решение, ведь в России у игры очень много фанатов, да и сам факт отмены релиза должен больно ударить по финансовому состоянию студии.

Павел Себор дал понять, что смысла выпускать «Сердце России», которое уже было почти готово, сейчас нет. Во-первых, россияне попросту не смогут купить дополнение в Steam — методы оплаты-то все отрезаны. Во-вторых, сам факт релиза игровое сообщество может посчитать провокацией — по крайней мере, в этом убеждён глава SCS Software.

Дополнительно топ-менеджер студии дал понять, что даже если DLC будет выпущено сейчас, а вся выручка будет переводиться Украине, то большое число фанатов проекта всё равно будет недовольно тем фактом, что SCS Software «продвигает продукт, который не должна продвигать».

Внутри самой студии сотрудники разделись на два условных лагеря. Одни требовали, чтобы разработка «Сердце России» была незамедлительно прекращена с последующим началом работ над украинским дополнением. Другая группа людей считала, что дополнение выпустить нужно.

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Напомним, «Сердце России» было анонсировано в марте 2021 года, релиз запланирован был на 2022 год. Глава SCS Software дал понять, что «будет ждать и надеяться» и подумает о выпуске DLC после отмены санкций и восстановления работы Steam на территории России. Если оно, конечно, состоится в ближайшем будущем.

#scs software #euro truck simulator 2
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да пусть делают только в самой россии не поиграют какой отмены санкций? их просто там не отменят, ваша власть ничего не сдалла чтобы их отменили наоборот их усиливают
Выпуск дополнения «Сердце России» для Euro Truck Simulator 2 отложен на неопределённый срок
Dokmop Kypnamob
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точно. подробно напишут как они эту задачу выполняли. за две недели наверное уже перевыполнили план по выполнению
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