Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Через несколько дней на компьютерах и консолях состоится релиз Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — интересного по своей задумке ответвления культовой серии Final Fantasy. Сегодня же разработчики сняли эмбарго на публикацию рецензий проекта, благодаря чему мы убедились в том, что ничего особенного новинка собой не представляет. Средний рейтинг Stranger of Paradise Final Fantasy Origin на агрегаторе Metacritic составляет 73 балла из 100 возможных, что можно перевести как «четвёрочка с минусом», или «посредственность».

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По словам первых обозревателей, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin в целом делает то, что от неё и хотели разработчики: внушает чувство несерьёзности, вызывает перекошенную улыбку на фоне местных диалогов, но при этом, определённо, доставляет удовольствие. Отдельные обозреватели даже сравнивают проект со второсортным кино, которое, вроде бы, слабенькое, но всё равно веселое.

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Релиз проекта состоится в эту пятницу, 18 марта.