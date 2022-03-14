И как это охарактеризовать?

Казалось, что антироссийская истерия в странах Запада уже докатилась до самого дна, но снизу, как оно часто бывает, постучали. Сегодня внимательные посетители официального сайта сетевого боевика Rainbow Six Siege заметили, что из описания игровых персонажей-оперативников, родиной которых является Россия, пропали сведения биографии.

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Как сообщается, «под раздачу» попали оперативники Капкан, Фьюз, Тачанка, Глаз и Финка. С чем это связано, не сообщается, но, учитывая, что у других оперативников биографии сохранены, рискнём предположить, что дело в разворачивающихся сейчас событиях на территории Украины. Сами оперативники в игре остались, так что с точки зрения геймплея ничего не поменялось.

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Напоминаем, что Rainbow Six Siege — это многопользовательский тактический шутер, релиз которого состоялся в конце 2015 года. За прошедшее время проект стал любимым интерактивным развлечением для миллионов игроков.