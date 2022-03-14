А вот это правильно. Очень правильно.

Во времена, когда у геймеров существует огромный выбор различных игровых платформ, функция кроссплея, особенно в заточенных на совместное прохождение проектах, как никогда востребована. Понимают это и в Gearbox Software: в частности, сегодня глава студии Рэнди Питчфорд заявил, что в Tiny Tina’s Wonderlands функция кроссплея будет доступна сразу же с момента релиза игры.

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Почему руководство студии делает на данном факте такой акцент? Потому что зачастую кроссплей в современных играх приходится ждать несколько недель/месяцев, в результате чего интерес к проекту закономерно охладевает, тем самым обнуляя смысл в самом кроссплее. В Tiny Tina’s Wonderlands такого безобразия не будет.

Tiny Tina’s Wonderlands will ship on March 25 with full cross play for all platforms at launch, including PlayStation. Incredible work from the engineers at Gearbox Software with thanks to our partners at 2k Games and 1st parties, including Sony, for working together on this. pic.twitter.com/J1SV7HgnhW — Randy Pitchford (@DuvalMagic) March 13, 2022

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Напоминаем, что Tiny Tina’s Wonderlands — это фэнтезийное ответвление серии Borderlands, где мы попадаем в созданный не совсем здоровым разумом Крошки Тины волшебный мир, работающий по принципам Dungeons & Dragons. Релиз состоится 25 марта.