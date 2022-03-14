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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Кроссплей в Tiny Tina’s Wonderlands будет работать с момента выхода игры
А вот это правильно. Очень правильно.
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Во времена, когда у геймеров существует огромный выбор различных игровых платформ, функция кроссплея, особенно в заточенных на совместное прохождение проектах, как никогда востребована. Понимают это и в Gearbox Software: в частности, сегодня глава студии Рэнди Питчфорд заявил, что в Tiny Tina’s Wonderlands функция кроссплея будет доступна сразу же с момента релиза игры.

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Почему руководство студии делает на данном факте такой акцент? Потому что зачастую кроссплей в современных играх приходится ждать несколько недель/месяцев, в результате чего интерес к проекту закономерно охладевает, тем самым обнуляя смысл в самом кроссплее. В Tiny Tina’s Wonderlands такого безобразия не будет.

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Напоминаем, что Tiny Tina’s Wonderlands — это фэнтезийное ответвление серии Borderlands, где мы попадаем в созданный не совсем здоровым разумом Крошки Тины волшебный мир, работающий по принципам Dungeons & Dragons. Релиз состоится 25 марта.

#gearbox software #tiny tinas wonderlands
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