Подождём.

В прошлом году на мобильных устройствах вышла League of Legends Wild Rift — портативное воплощение популярной MOBA-игры. Популярность игры оказалась столь высокой, что её даже решили портировать на консоли. Предполагалось, что соответствующие версии появятся на PlayStation и Xbox уже в этом году, но сегодня Riot Games сообщила, что владельцы приставок смогут поиграть в Wild Rift не раньше, чем в 2023 году. Важно понимать, что «не раньше» вполне может означать и 2024-й, и даже 2025-й год, хотя, конечно, столь пессимистично в будущее мы смотреть бы не советовали.

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К сожалению, Riot решила не уточнять, с чем связана такая непозволительно долгая задержка, но, очевидно, причины существенные: просто так терять платёжеспособный консольный рынок никто бы не стал.

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Что же до мобильной версии Wild Rift, то уже к лету прошлого года её успели опробовать более семидесяти миллионов игроков; кроме того, проекту было присвоено лучшей игры для iPhone по версии App Store Awards 2021.