Причины не указываются, но догадаться несложно.

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-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Компания Wargaming опубликовала сегодня на официальном сайте онлайн-экшена World of Tanks объявление о запланированном к выходу 12 марта небольшом обновлении.

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После установки апдейта карты «Харьков» и «Минск» будут исключены из Случайных и Тренировочных боёв, а также из режима «Топография» и турнирных игр. То есть, нигде эти карты встретить будет уже нельзя.

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Кажется, речь в этот раз идёт не о балансных правках, связанных с разъездами, позициями и расстановкой объектов. Обычно в таких случаях изменения устанавливаются после дежурного обновления. Здесь кое-что другое.