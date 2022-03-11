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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Из онлайн-экшена World of Tanks завтра уберут карты «Харьков» и «Минск»
Причины не указываются, но догадаться несложно.
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Компания Wargaming опубликовала сегодня на официальном сайте онлайн-экшена World of Tanks объявление о запланированном к выходу 12 марта небольшом обновлении.

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После установки апдейта карты «Харьков» и «Минск» будут исключены из Случайных и Тренировочных боёв, а также из режима «Топография» и турнирных игр. То есть, нигде эти карты встретить будет уже нельзя.

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Кажется, речь в этот раз идёт не о балансных правках, связанных с разъездами, позициями и расстановкой объектов. Обычно в таких случаях изменения устанавливаются после дежурного обновления. Здесь кое-что другое.

#world of tanks #wargaming
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