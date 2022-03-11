Мнения насчёт этого решения в комментариях отнюдь не единогласные.

Руководство студии Niantic, известной в первую и последнюю очередь по ставшей на определённое время феноменально популярной AR-игре Pokemon Go, решило присоединиться к параду компаний, демонстративно, в целях самопиара и сохранения нужного сейчас западу морального облика, покидающих российский и белорусский рынки.

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Как сообщила сегодня Niantic, компания, как и всё мировое сообщество, надеется на мир и скорейшее разрешение трагедии на Украине. Игры студии больше недоступны для загрузки, а доступ к геймплею будет закрыт в ближайшее время.

We stand with the global community in hoping for peace and a rapid resolution to the violence and suffering in Ukraine. Niantic’s games are no longer available for download in Russia and Belarus, and gameplay will also be suspended there shortly. — Niantic 🧭 (@NianticLabs) March 11, 2022

В комментариях под соответствующим «постом» в Twitter ожидаемо стали появляться сообщения в поддержку россиян, дескать, простые люди не виноваты в том, что произошло, и подобное решение Niantic выглядит крайне сомнительным, и отмечают, что Niantic нацелилась не на тех, кого следует, а с ненавистью в отношении ко всей России следует как можно скорее заканчивать. Также здравомыслящие комментаторы уточняют, что лучше бы Niantic перечислила N-ную сумму денег в украинские благотворительные фонды — пользы было бы больше.