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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Pokemon Go закрывают доступ к своей игре в России и Беларуси
Мнения насчёт этого решения в комментариях отнюдь не единогласные.
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Руководство студии Niantic, известной в первую и последнюю очередь по ставшей на определённое время феноменально популярной AR-игре Pokemon Go, решило присоединиться к параду компаний, демонстративно, в целях самопиара и сохранения нужного сейчас западу морального облика, покидающих российский и белорусский рынки.

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Как сообщила сегодня Niantic, компания, как и всё мировое сообщество, надеется на мир и скорейшее разрешение трагедии на Украине. Игры студии больше недоступны для загрузки, а доступ к геймплею будет закрыт в ближайшее время.

В комментариях под соответствующим «постом» в Twitter ожидаемо стали появляться сообщения в поддержку россиян, дескать, простые люди не виноваты в том, что произошло, и подобное решение Niantic выглядит крайне сомнительным, и отмечают, что Niantic нацелилась не на тех, кого следует, а с ненавистью в отношении ко всей России следует как можно скорее заканчивать. Также здравомыслящие комментаторы уточняют, что лучше бы Niantic перечислила N-ную сумму денег в украинские благотворительные фонды — пользы было бы больше.

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#pokemon go #niantic
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