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Разработчики антивирусов Norton и Avast сообщили о приостановке продаж своих продуктов на территории России. Издание «Интерфакс» пишет, что NortonLifeLock в данный момент уже не может принимать новые заказы из России. Представители компании в данном случае сослались на текущую геополитическую ситуацию.

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Журналисты «Интерфакса» также пишут, что у пользователей нет возможности переустановить купленный антивирус, а при регистрации программы нет связи с сервером Norton.

Компания Avast также прекращает продажи клиентом уже не только в России, но и в Беларуси. Дополнительно разработчики этого антивируса решили продлить пользователям из Украины бесплатное обновление лицензий на свои продукты.

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Наконец, разработчик антивирусов Bitdefender решил временно приостановить работу на территории России.