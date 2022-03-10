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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ сомневаются, что ремейк Dead Space следует ждать раньше, чем в 2023 году
Да мы раньше и не ждём.
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Формально ни Electronic Arts, ни подотчётная ей студия EA Motive никогда не называли даже приблизительных сроков выхода анонсированного прошлым летом ремейка хоррора Dead Space. Тем не менее, отдельные журналисты предполагали, что релиз может состояться в конце 2022 года.

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Теперь эти же журналисты потихоньку начинают отказываться от своих прогнозов: как передаёт редактор игрового раздела издания VentureBeat Джефф Грабб, в Electronic Arts изменились планы, в результате чего релиз сместился на следующий год.

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Как бы то ни было, завтра, скорее всего, вся «слуховая» информация подтвердится или опровергнется: напомним, что в 21:00 по московскому времени EA Motive проведёт прямую трансляцию, где поведает новости о ремейке.

#electronic arts #ea motive #dead space
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