Студия Rovio, создавшая очень популярную в своё время мобильную игру Angry Birds, тоже решила присоединиться к ни на что в глобальной перспективе не влияющей когорте разработчиков, объявивших о приостановке своей деятельности в России и Беларуси. Проекты студии снимаются с продажи в App Store и Google Play, а все будущие обновления игр Rovio для россиян и белорусов станут недоступны.
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Геймеры, причём, не только российские, уже прокомментировали заявление Rovio в Twitter, справедливо отметив, что действие студии никак не поспособствует решению реальной проблемы, а лишь вызовет к себе негативную реакцию. Что, к слову, уже и происходит с большинством объявляющих о временном уходе с российского рынка издателями и разработчиками.
Today Rovio has removed all its games from app stores, including Google Play and Apple App Store, in Russia and Belarus. In-App Purchases have been disabled for downloaded games in these markets. No upcoming game updates will be available in Russia and Belarus.— Rovio (@Rovio) March 9, 2022
Есть, впрочем, в действиях Rovio и положительная, не связанная с пиаром на горе народов сторона: все деньги со встроенной рекламы, полученные в России и Беларуси, будут перенаправлены студией в благотворительные организации, помогающие жертвам военных конфликтов.