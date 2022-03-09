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Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Как вы прекрасно понимаете, сразу по нескольким причинам приобретение новых компьютеров у россиян в обозримой перспективе на повестке дня не стоит. И тут довольно удачно на арену выходит анонсированный буквально только что PC Building Simulator 2 — сиквел довольно популярного симулятора сборки компьютеров, позволяющего хотя бы виртуально собрать «системник» своей мечты.

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Технически сиквел представляет собой просто усовершенствование первой части: ожидайте больший ассортимент компьютерных «железок» и в целом более продуманный игровой процесс.

С точки зрения игрового процесса задача предельно простая: начать с небольшого сервиса по сборке компьютеров и дорасти до крупной, как выражаются разработчики, империи.

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Релиз запланирован на этот год эксклюзивно для Epic Games Store.