Компания Valve подвела итоги работы цифрового магазина Steam за прошедший 2021 год, который оказался довольно успешным даже на фоне 2020-го с его «удалёнкой» и повышенным спросом на домашние развлечения.
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Так, игроки провели в Steam суммарно 38 миллиардов часов, что на 21 % больше, чем в 2020-м. Денег при этом было потрачено на 27 % больше, а ежемесячно магазином пользовалось около 2,6 миллиона новых покупателей.
В своём отчете представители Valve посчитали нужным подчеркнуть, что в Steam в прошлом году вышли игры от Sony и Microsoft, которые ранее были доступны только на консолях. В компании это считают очередным подтверждением того факта, что ПК — открытая и конкурентноспособная платформа.
Отдельного упоминания заслужили подарочные карты. Ввели их ещё в 2017 году, но именно в прошлом году они проявили себя лучшим образом. Именно в 2021 году было отправлено более 2,6 миллиона карт, а их стоимость в долларах выросла на 43 % по сравнению с 2020-м годом.
Летняя распродажа в Steam стала в 2021 году крупнейшим событием в истории сервиса, но её рекорд уже был побит зимней распродажей. В рамках мероприятия игроки купили более 2,3 миллионов копий разных проектов.
Наконец, за весь прошлый год Valve доставила около 33 эксабайтов контента, что на 30 % больше показателей по 2020 году. Для сравнения компания сразу же предоставила интересный пример: это как если бы все 330 миллионов жителей США скачали игру размером 100 Гбайт.