Gearbox Software продолжает с завидной регулярностью делиться подробностями своего потенциально прекрасного проекта Tiny Tina’s Wonderlands. Сегодня разработчики показали, какой контент ждёт игроков после полного прохождения сюжетной линии проекта. Этим контентом стал Зал Хаоса — специальное подземелье, предназначенное для бесконечного перепрохождения с разными условиями и возможностями.
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Прохождение Зала Хаоса разделено на этапы с возрастающей сложностью, где в финале вас ждёт встреча с боссом и получение наград. Одно прохождение займёт у вас порядка тридцати минут — в зависимости, конечно, от проворности и опытности.
Релиз Tiny Tina’s Wonderlands состоится 25 марта на всех актуальных платформах. Игра представляет собой ответвление серии Borderlands, в котором действие происходит в вымышленном отнюдь не здоровым сознанием Крошки Тины фэнтезийном мире, работающем по правилам Dungeons & Dragons.