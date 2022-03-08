Вернее, в ночь со среды на четверг. Ну, так у Sony принято из-за разницы в часовых поясах.

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Давненько Sony не рассказывала о планах своего игрового подразделения: в этом году вообще вызывающая напряжение тишина. Сегодня представители компании официально сообщили, что свежий выпуск шоу State of Play, в рамках которого Sony рассказывает о грядущих новинках, пройдёт 10 марта в 01:00 по московскому времени. Проще говоря, в ночь со среды на четверг.

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Конкретно в данном выпуске Sony коснётся неких новинок как для PlayStation 4, так и для PlayStation 5. В основном внимание будет сконцентрировано на местных японских разработчиках, но и партнёрам уделят некоторое количество времени. Вряд ли имеет смысл ожидать чего-то серьёзного или важного для европейского и российского пользователя: трансляция продлится всего 20 минут, за которые, как вы понимаете, много не расскажешь.

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На сегодняшний день Sony — одна из немногих крупных компаний, которая не объявила о приостановке продаж своих игр в российском регионе. Ситуация в мире вообще стала хорошим «проявителем».