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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Новый выпуск Sony State of Play пройдёт в этот четверг
Вернее, в ночь со среды на четверг. Ну, так у Sony принято из-за разницы в часовых поясах.
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Давненько Sony не рассказывала о планах своего игрового подразделения: в этом году вообще вызывающая напряжение тишина. Сегодня представители компании официально сообщили, что свежий выпуск шоу State of Play, в рамках которого Sony рассказывает о грядущих новинках, пройдёт 10 марта в 01:00 по московскому времени. Проще говоря, в ночь со среды на четверг.

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Конкретно в данном выпуске Sony коснётся неких новинок как для PlayStation 4, так и для PlayStation 5. В основном внимание будет сконцентрировано на местных японских разработчиках, но и партнёрам уделят некоторое количество времени. Вряд ли имеет смысл ожидать чего-то серьёзного или важного для европейского и российского пользователя: трансляция продлится всего 20 минут, за которые, как вы понимаете, много не расскажешь.

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На сегодняшний день Sony — одна из немногих крупных компаний, которая не объявила о приостановке продаж своих игр в российском регионе. Ситуация в мире вообще стала хорошим «проявителем».

#sony
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Сейчас обсуждают

Геннадий Хоменко
18:59
ссылку дай фейкомет..где дзяо такое говОрил ) весь мир знает какой вы бред из психушки из пальца высасывает а дзяо существует вообще ? он знает что он такое говрил )
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OverDoz
18:58
с головой плохо? сала переел?
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OverDoz
18:57
Науськивали Грузию и Украину. Хотя ты всегда был тупым.
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Геннадий Хоменко
18:57
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OverDoz
18:56
Свидомый чего ты на русском то пишешь? :D
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-=metallist=-
18:56
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