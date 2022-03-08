Разработчики из студии The Wandering Band выпустили градостроительную стратегию Airborne Kingdom в Steam. Игра, которая предлагает заняться возведением воздушного города, пока собрала в магазине Valve 89 % положительных отзывов из 38 написанных. По случаю релиза проекта был выпущен отдельный трейлер.
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В Airborne Kingdom игроку нужно будет заниматься развитием летающего города. Изначально ему в пользование выдадут только маленький флот и крайне скромный набор ресурсов, но ситуация будет улучшаться по мере развития города. Для этого нужно собирать ресурсы, изучать тайны здешнего мира и вовремя проводить модернизацию уже существующих построек.
Airborne Kingdom доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Напомним также, что данный проект был номинирован на почётную премию BAFTA Games Awards в категории «Лучший дебютный проект». Правда, премию взяла другая игра, но номинация — тоже хорошо.